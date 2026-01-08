Piano scuola Molise: confermati dirigenti, nuovi indirizzi e corsi per studenti e detenuti

l Consiglio regionale del Molise ha approvato questo pomeriggio a maggioranza (5 astensioni), dopo l'illustrazione all'aula da parte del consigliere di maggioranza Massimo Sabusco e l'intervento della consigliera di minoranza Micaela Fanelli, il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

Subito dopo, sempre a maggioranza (6 astensioni) Ã¨ stata approvata anche l'Integrazione all'offerta formativa della Regione Molise per l'anno scolastico 2026-2027.

Il Piano assegna un contingente di 45 dotazione organiche di dirigenti scolastici, il numero Ã¨ lo stesso delle autonomie giÃ attive per l'anno scolastico in corso (34 nella provincia di Campobasso e 11 in quella di Isernia).

"Il provvedimento - ha evidenziato Sabusco - si colloca nel solco delle precedenti decisioni regionali in materia di dimensionamento, con le quali Ã¨ stata progressivamente adeguata la rete scolastica molisana agli indirizzi nazionali, salvaguardando, nel contempo, le specificitÃ territoriali con particolare riferimento alle aree interne

Ne consegue - ha concluso - che il Piano non determina alcun taglio di presidenze, mantenendo invariato il complesso delle istituzioni scolastiche autonome sul territorio regionale".

Sul versante della rete dei plessi, l'atto recepisce una serie di istanze provenienti dai Comuni e dalle istituzioni scolastiche. Istanze giÃ valutate positivamente dall'Ufficio scolastico regionale per il Molise. In particolare sono previsti: l'accorpamento del plesso di Montefalcone nel Sannio all'Istituto omnicomprensivo "Scarano" di Trivento; l'accorpamento del plesso di Tavenna all'Istituto omnicomprensivo "Sammy Basso" di Montenero di Bisaccia; l'accorpamento del plesso di Montecilfone all'Istituto omnicomprensivo "Brigida-Cuoco" di Termoli; l'accorpamento del plesso di Guardialfiera all'istituto omnicomprensivo "Silvio Di Lalla" a Casacalenda; l'istituzione di un corso di scuola secondaria di I grado presso il plesso scolastico del Comune di Sant'Agapito (confluendo anche gli alunni di Longano e Castelpizzuto).

Per quanto riguarda l'offerta formativa, con il testo approvato vengono accolte le seguenti richieste: attivazione al "Pertini-Montini-Cuoco" di Campobasso, del nuovo indirizzo di Istituto tecnico agrario - articolazione "Viticoltura ed enologia", in forma di percorso quadriennale in partenariato con l'Its Demos; attivazione presso il "Fermi-Mattei" di Isernia, dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e Marketing" con curvatura "management dello sport"; attivazione di un percorso di formazione nel settore enogastronomico e alberghiero presso la Casa circondariale di Campobasso, a favore della popolazione detenuta, in collaborazione con l'Istituto "Federico di Svevia" di Termoli; attivazione del percorso di istituzione professionale "Operatore socio sanitario" con curvatura sportiva presso l'istituto omnicomprensivo di Campomarino.