Polizia stradale del Molise sotto organico, nuova denuncia del sindacato UIL Polizia

La segreteria provinciale di Campobasso della Uil-Polizia torna a denunciare la perdurante situazione deficitaria degli organici della Polizia stradale in Molise.

"Dopo l'ennesimo rinvio del decreto del Capo della Polizia che rende effettivo il nuovo atto ordinativo unico, rimandato con ulteriore scadenza al 31 dicembre 2026 - osserva il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Alfano - la delusione Ã¨ molto forte e serpeggia tra il personale un forte senso di sconforto", soprattutto tra quello della sezione di Campobasso e del distaccamento di Termoli.

In questi uffici, fa sapere il sindacalista, la dotazione organica dovrebbe essere pari a 43 dipendenti, "mentre attualmente Ã¨ di circa 30 unitÃ , scese di quattro negli ultimi due anni e mai rimpiazzate".

A Termoli, prosegue Alfano, "abbiamo una situazione ancora piÃ¹ difficile con una forza organica di sole 8 unitÃ a fronte delle 15 previste. Anche la Polstrada di Isernia Ã¨ sotto organico e lavora con poche risorse umane". E' pertanto assolutamente necessario, conclude il segretario, "che l'Amministrazione provveda a un'urgente assegnazione di personale da stanziare presso i presidi molisani "che per la morfologia del territorio stesso e per la grave situazione delle condizioni delle vie di comunicazione, hanno ulteriori difficoltÃ oggettive, aggiuntive a quelle ordinarie".