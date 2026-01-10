Uilpa 'disordini nel carcere di Vasto per la morte di due detenuti'

Sono in corso disordini nel carcere di Vasto in seguito alle proteste di un gruppo di detenuti, sembra legate alla morte di due reclusi in una settimana; vi sarebbero alcuni feriti e contusi fra gli agenti di Polizia penitenziaria, alcune ambulanze hanno raggiunto la struttura.

Lo rende noto il sindacato Uilpa.

"Nella notte un internato Ã¨ morto nella sua branda per apparenti cause naturali - dichiara in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria -. Si tratta del secondo decesso, in meno di una settimana, il precedente sabato scorso, quando un ristretto Ã¨ morto anch'egli, sembrerebbe, per cause naturali". Il sindacalista riferisce di agenti richiamati in servizio nel carcere abruzzese e di altri rinforzi che "stanno accorrendo da altre sedi penitenziarie, l'istituto Ã¨ presidiato all'esterno anche dalle altre forze dell'ordine".

"Sebbene a Vasto non si registri sulla carta sovraffollamento, la penuria negli organici della Polizia penitenziaria Ã¨ a dir poco vertiginosa - prosegue De Fazio - se si considera che manca almeno il 53% degli agenti (67 assegnati su 143). A livello nazionale la penuria di agenti operativi nelle carceri ammonta ad almeno 20mila unitÃ , a fronte di un sovraffollamento detentivo di oltre il 138% (quasi 64mila reclusi in poco piÃ¹ di 46mila posti)".

"Nell'auspicio che i disordini a Vasto possano presto rientrare senza gravi conseguenze - conclude De Fazio - ribadiamo che servono immediati e concreti provvedimenti per deflazionare la densitÃ detentiva, potenziare gli organici di Polizia penitenziaria e altre figure professionali, ammodernare le strutture, implementare le tecnologie e gli equipaggiamenti, garantire l'assistenza sanitaria e avviare riforme complessive.

In mancanza, la crisi sarÃ sempre piÃ¹ profonda".