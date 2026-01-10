Santâ€™Elena Sannita, albero caduto danneggia un cavo della rete elettrica: blackout temporaneo per 15 famiglie

Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia sono intervenuti nel comune di Santâ€™Elena Sannita a seguito della caduta di un imponente albero ultracentenario sulla sede di una strada comunale.

Lâ€™intervento si Ã¨ svolto in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, caratterizzate da temperature rigide, che hanno reso piÃ¹ complesse le operazioni di soccorso. La caduta dellâ€™albero ha interessato anche un cavo di distribuzione elettrica ENEL, rimasto tranciato, provocando lâ€™interruzione della fornitura di energia elettrica a circa 15 abitazioni. Quindici famiglie, tra cui nuclei con bambini e persone anziane, sono rimaste temporaneamente senza corrente e riscaldamento, rendendo necessario un intervento tempestivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e vivibilitÃ .

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dellâ€™area e alla rimozione del tronco, anche grazie allâ€™ausilio di un trattore con pala messo a disposizione da un agricoltore del posto, in unâ€™ottica di collaborazione con la comunitÃ locale. Sul posto Ã¨ intervenuto anche personale ENEL per le operazioni di ripristino della linea elettrica danneggiata. Al termine delle operazioni sono state ripristinate le condizioni di sicurezza della viabilitÃ .