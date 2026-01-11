Capracotta, riparte lo sci di fondo a Prato Gentile: prime piste sciabili e stagione al via

Una buona notizia per gli amanti dello sci di fondo. La nevicata delle ultime ore, sebbene non abbondante, porta con sÃ© una ventata di speranza per tutti gli appassionati dello sci di fondo a Prato Gentile. Siamo infatti al lavoro per cercare di rendere utilizzabili almeno una parte delle piste del nostro comprensorio sciistico, che di recente ha ottenuto dalla FISI lâ€™importante riconoscimento di Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll. Al momento sono sciabili quattro chilometri dellâ€™anello di monte e la pista di skiroll, mentre lâ€™anello di valle Ã¨ stato preparato ed Ã¨ messo a disposizione solo per i pedoni, gli slittini e le ciaspole. Dunque, anche se in ritardo, la stagione dello sci di fondo puÃ² finalmente partire, confermando ancora una volta Capracotta come punto di riferimento per questa disciplina sportiva. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per valorizzare il nostro territorio e offrire opportunitÃ sportive e turistiche di qualitÃ . Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Candido Paglione