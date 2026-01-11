Capracotta, riparte lo sci di fondo a Prato Gentile: prime piste sciabili e stagione al via

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, annuncia una notizia attesa e incoraggiante per tutti gli appassionati di sci di fondo: grazie alla nevicata delle ultime ore e al lavoro svolto sul comprensorio di Prato Gentile, la stagione puÃ² finalmente prendere il via, confermando ancora una volta Capracotta come punto di riferimento per questa disciplina.
Una buona notizia per gli amanti dello sci di fondo. La nevicata delle ultime ore, sebbene non abbondante, porta con sÃ© una ventata di speranza per tutti gli appassionati dello sci di fondo a Prato Gentile. Siamo infatti al lavoro per cercare di rendere utilizzabili almeno una parte delle piste del nostro comprensorio sciistico, che di recente ha ottenuto dalla FISI lâ€™importante riconoscimento di Centro Federale per lo Sci di Fondo e lo Skiroll. Al momento sono sciabili quattro chilometri dellâ€™anello di monte e la pista di skiroll, mentre lâ€™anello di valle Ã¨ stato preparato ed Ã¨ messo a disposizione solo per i pedoni, gli slittini e le ciaspole. Dunque, anche se in ritardo, la stagione dello sci di fondo puÃ² finalmente partire, confermando ancora una volta Capracotta come punto di riferimento per questa disciplina sportiva. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per valorizzare il nostro territorio e offrire opportunitÃ sportive e turistiche di qualitÃ . Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Candido Paglione