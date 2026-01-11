Poggio Sannita, Mancini e Policella si contendono la guida del Comune: la sfida vera Ã¨ salvare il paese dallo spopolamento

A Poggio Sannita, piccolo centro di circa 800 abitanti, in vista delle prossime elezioni comunali iniziano a scaldarsi i motori. In paese si parla sempre piÃ¹ insistentemente di liste e candidati, mentre il quadro politico comincia a delinearsi.

Lâ€™amministrazione uscente, guidata per due mandati consecutivi dal sindaco Giuseppe Orlando, sembrerebbe giÃ sulla buona strada per indicare il proprio successore, puntando su un rinnovamento parziale. Secondo le indiscrezioni piÃ¹ accreditate, la candidata sindaca sarebbe Livia Mancini, giovane architetta, libera professionista e mamma, attorno alla quale si starebbe formando una lista civica composta da tutti i consiglieri uscenti, compreso lo stesso Orlando, oltre ad alcuni nuovi candidati. Lâ€™area politica di riferimento dellâ€™amministrazione uscente resta orientata a destra.

Ma la corsa alla fascia tricolore non sarÃ priva di sfidanti. Ãˆ ormai certo che a contendersi la guida del Comune ci sarÃ anche Raffaele Policella, geometra 38enne, giÃ vice sindaco con la giunta della compianta sindaca Maria Antonietta Bottari che vive e lavora a Poggio Sannita. Il giovane candidato Ã¨ al lavoro su una propria lista civica, composta prevalentemente da giovani donne e uomini del paese ma anche candidati con lunga esperienza.

La competizione si preannuncia quindi interessante: da un lato una giovane donna, professionista e madre, sostenuta dallâ€™esperienza amministrativa uscente; dallâ€™altro un giovane candidato, con esperienza amministrativa che trascina con sÃ© un gruppo numeroso di coetanei desiderosi di cambiamento. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse riunioni tra le due compagini e, proprio nella serata di ieri, Policella avrebbe definito con il suo gruppo la rosa delle candidature.

Al di lÃ dei nomi e degli schieramenti, resta un dato che accomuna entrambe le candidature: chiunque tra Livia Mancini e Raffaele Policella riuscirÃ a spuntarla alle urne dovrÃ affrontare la vera sfida dei prossimi anni, quella del rilancio di Poggio Sannita. Il paese, come molte realtÃ delle aree interne, soffre da tempo un grave spopolamento, con un progressivo calo demografico che incide sullâ€™economia locale, sui servizi e sul tessuto sociale. La futura amministrazione sarÃ chiamata non solo a governare lâ€™ordinario, ma soprattutto a invertire una tendenza che mette a rischio il futuro stesso della comunitÃ poggese.

Non manca, tuttavia, chi guarda con preoccupazione a un confronto politico che sembra nascere allâ€™interno di cerchie ristrette. Ãˆ il caso di Orazio La Rocca, che ha scritto alla nostra redazione manifestando il proprio dissenso e annunciando lâ€™intenzione di convocare unâ€™assemblea cittadina.

Â«Poggio Sannita al voto, la nuova candidata sindaca avrÃ piÃ¹ sfidanti.

Aspetto in silenzio e osservo tutto ciÃ² che si prepara per le prossime elezioni.

Se in breve tempo non verrÃ fuori una seconda lista, il sottoscritto convocherÃ unâ€™assemblea pubblica dove tutti potranno partecipare e dare il loro contributoÂ», scrive La Rocca.

Secondo La Rocca, negli anni passati le amministrazioni non avrebbero mai realmente coinvolto il popolo poggese nelle decisioni piÃ¹ importanti. Lâ€™eventuale assemblea pubblica avrebbe lâ€™obiettivo di creare un punto di incontro aperto, in cui i cittadini possano esprimere disappunti, avanzare nuove idee e favorire lâ€™emersione di volti nuovi.

Â«Questo non per andare contro la nuova candidata sindaca â€“ precisa â€“ ma contro una lista dove non câ€™Ã¨ nulla di diverso. Il paese ha bisogno di una vera ventata di aria nuovaÂ».

La campagna elettorale, dunque, Ã¨ solo allâ€™inizio, ma a Poggio Sannita il clima politico Ã¨ giÃ vivace e destinato ad animarsi ulteriormente nelle prossime settimane.