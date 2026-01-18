Storico debutto del treno elettrico in Molise: lâ€™ETR 104 arriva a Carpinone e Bojano

Una giornata da ricordare per il trasporto ferroviario molisano. Ieri si Ã¨ svolto il primo viaggio da Napoli a Bojano del treno elettrico regionale veloce ETR 104.298 di Trenitalia, segnando un passaggio simbolico e concreto verso una nuova fase per le ferrovie della regione.

Il convoglio ha effettuato una tappa nella rinnovata stazione di Carpinone, in occasione della corsa prova sulla nuova tratta Iserniaâ€“Carpinoneâ€“Boiano, confermando la piena funzionalitÃ dellâ€™infrastruttura elettrificata. Ãˆ la prima volta in assoluto che un treno elettrico fa il suo ingresso a Carpinone, un evento atteso da anni e accolto con grande entusiasmo.

Alla guida del mezzo câ€™era il macchinista Nicola Carlini, originario di Capracotta. Un motivo di orgoglio non solo personale e familiare, ma anche per lâ€™intero territorio altomolisano, che vede uno dei suoi figli protagonisti di una giornata storica.

Lâ€™arrivo dellâ€™ETR 104 rappresenta un passo importante verso un sistema ferroviario piÃ¹ moderno, efficiente e sostenibile, dopo una storia lunga e spesso accidentata per le ferrovie molisane. Un segnale concreto di cambiamento che fa sperare in collegamenti piÃ¹ rapidi, confortevoli e affidabili per pendolari, studenti e viaggiatori.

Un debutto che sa di ripartenza e che potrebbe davvero aprire una nuova pagina di successo per la mobilitÃ in Molise, con la speranza che a questa corsa prova seguano presto servizi regolari e continui a beneficio dellâ€™intera regione.

Foto https://www.facebook.com/groups/323159161135755