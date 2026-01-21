Salcito, dalla protesta ai risultati: attivate le colonnine elettriche grazie alla collaborazione con Poste Italiane

Dalla protesta civile alla politica dei risultati concreti. È il percorso intrapreso dal Comune di Salcito che, a partire dal 2022, ha scelto di non restare in silenzio di fronte alle criticità del territorio e alla carenza di servizi nelle aree interne.

Una raccolta firme e una mobilitazione composta ma determinata di cittadini e amministrazione comunale hanno acceso i riflettori su un piccolo Comune che rivendicava non privilegi, ma dignità, diritti e prospettive di futuro. Nel 2023, anche attraverso un gesto simbolico ma politicamente chiaro, il sindaco Giovanni Galli ha portato la voce di Salcito nei luoghi decisionali nazionali, ribadendo un principio fondamentale: le aree interne non chiedono favori, ma pari diritti.

Oggi quella presa di posizione trova riscontro in atti amministrativi tangibili. Il 21 gennaio 2026 sono state ufficialmente attivate le colonnine di ricarica elettrica in via IV Novembre e in piazza Michele Pietravalle, risultato di una collaborazione strutturata tra il Comune di Salcito e Poste Italiane.

Un percorso virtuoso che ha già prodotto effetti concreti sul territorio: il rinnovamento dell’ufficio postale, l’installazione del Postamat e ora il potenziamento dei servizi legati alla mobilità sostenibile. Interventi che rappresentano un passo avanti reale nell’accesso ai servizi essenziali per cittadini, professionisti e imprese locali.

L’Amministrazione “Cambiare Salcito” conferma così una linea politica chiara e coerente: protestare quando necessario, dialogare con le istituzioni e collaborare per ottenere risultati duraturi. Dopo la Casetta dell’Acqua e il Mangiaplastica, l’introduzione della ricarica elettrica rafforza una strategia orientata allo sviluppo sostenibile, all’attrattività territoriale e al rilancio economico locale, con ricadute positive anche per il commercio di prossimità.

Durante l’evento di Poste Italiane tenutosi a Roma lo scorso ottobre, il sindaco Galli ha ringraziato personalmente l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante e il suo staff, consolidando una collaborazione che oggi può essere considerata una buona pratica amministrativa per l’intero Molise.

La politica, quando è efficace, serve a questo: trasformare le istanze dei cittadini in risultati misurabili. Salcito continua a farlo, con responsabilità e visione.