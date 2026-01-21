Petacciato, il Comune revoca la delibera sul tempio crematorio: progetto archiviato

Il Comune di Petacciato ha deciso di fare marcia indietro sul progetto di un impianto crematorio nell’area cimiteriale. In una lettera aperta alla cittadinanza datata 21 gennaio 2026, il sindaco Tonino Di Pardo ha annunciato la revoca della delibera con cui, lo scorso novembre, la Giunta comunale aveva dichiarato di interesse pubblico la proposta di project financing presentata dalla società Percorso Terreno srl.

“Prima di procedere nell’iter, ancora in fase iniziale, abbiamo ritenuto doveroso confrontarci con la cittadinanza e ascoltare la volontà di chi vive nel nostro territorio”, ha spiegato il sindaco. Di Pardo ha sottolineato più volte il rispetto della volontà popolare, evidenziando il suo ruolo di sindaco “di strada”, vicino ai cittadini e lontano dalla politica di palazzo.

La revoca segue settimane di forte tensione e mobilitazione cittadina. Il progetto, del valore complessivo di 2,55 milioni di euro, prevedeva lavori per circa 725 mila euro e forniture per oltre 1,9 milioni, con gestione interamente privata e una royalty del 5% per il Comune. La delibera iniziale aveva suscitato un acceso dibattito, portando alla nascita del comitato spontaneo “Aria Pulita Petacciato”, guidato da Angela Casalanguida, che ha raccolto centinaia di firme contro il progetto, denunciandone presunti rischi ambientali e sanitari.

Il confronto più teso si è registrato il 17 gennaio durante un’assemblea pubblica al centro sociale, dove la cittadinanza ha manifestato compatta la propria contrarietà, sintetizzata nello slogan “Petacciato non vuole il forno crematorio”. La revoca della delibera rappresenta ora la conclusione del dibattito e l’archiviazione del progetto dell’impianto crematorio in basso Molise.