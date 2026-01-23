Carnevale di Larino 2026: presentata la 51ª edizione

Larino si prepara a vivere una nuova, attesissima edizione del suo Carnevale storico. Ieri è stata presentata ufficialmente la 51ª edizione del Carnevale di Larino, uno degli appuntamenti carnevaleschi più importanti d’Italia, riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i Carnevali Storici nazionali.



La conferenza di presentazione del palinsesto si è svolta alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner dell’evento. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco Giuseppe Puchetti, che ha sottolineato il valore identitario del Carnevale per la comunità larinese, seguiti dall’intervento dell’assessore alla Cultura Iolanda Giusti, che ha illustrato il programma delle visite guidate gratuite previste durante le giornate della manifestazione.



Nel corso della conferenza, la segretaria dell’Associazione Larinella, Laura Ricci, ha presentato i progetti collaterali legati alla sostenibilità ambientale, alla formazione e al coinvolgimento delle scuole, attraverso laboratori didattici e iniziative EcoAction. In ambito formativo è stata inoltre annunciata la nascita della nuova associazione HATOR, dedicata al mondo della danza.

Le novità

Il presidente dell’Associazione Larinella, Danilo Marchitto, ha illustrato la visione complessiva della 51ª edizione, definita “l’età della maturità” del Carnevale, che nelle ultime edizioni ha superato i 50mila ingressi. Tra le novità annunciate, particolare attenzione è stata riservata ai capannoni dei carri allegorici, per i quali è stata presentata un’idea progettuale, e alle iniziative collaterali come la Coppa Carnevale di Larino, il concorso fotografico e il concorso mascherato, che quest’anno introdurrà la parata delle maschere all’apertura delle quattro giornate insieme alla storica maschera di Larinella.

Ospiti e biglietti

Adriana Volpe sarà la presentatrice ufficiale di tutte le giornate. Tra gli ospiti nazionali annunciati: il 14 febbraio la DJ Jessie Diamond, il 15 febbraio Tina Cipollari, il 21 febbraio Giovanni Muciaccia e il 22 febbraio Nicolò De Devitis. Il biglietto giornaliero avrà un costo di 5 euro ed è acquistabile al botteghino nei giorni dell’evento e online a partire dal 24 gennaio. L’abbonamento per tutte e quattro le giornate, al costo di 10 euro, sarà disponibile presso la sede dell’associazione Larinella dal 2 al 12 febbraio; nello stesso periodo sarà possibile ritirare il pass residenti.