Rinnovato lâ€™Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale: Pallante presidente per la seconda volta, Passarelli e Primiani vice presidenti, Cofelice e Facciolla segretari

Campobasso, 23 gennaio 2026 â€“ Presieduto dal Presidente Quintino Pallante si Ã¨ riunito nella mattinata di oggi il Consiglio regionale (seduta n. 2 del 2026).

Lâ€™Assemblea, con tre distinte votazioni, ha provveduto a rinnovare a metÃ della Legislatura, come prevede lo Statuto e il Regolamento consiliare, lâ€™Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Il particolar modo lâ€™Assemblea ha rieletto, al primo scrutinio, con 16, superando il quorum previsto di 2/3, il Consigliere Quintino Pallante Presidente del Consiglio regionale (votanti 21).

Sono stati altresÃ¬ eletti Vice Presidenti dellâ€™Assise, per la maggioranza, la Consigliera Stefania Passarelli, con 13 voti; per la minoranza, il Consigliere Angelo Primiani, 7 voti (votanti 20). Segretari, invece, sono stati eletti, per la maggioranza, il Consigliere Fabio Cofelice, 11 voti, e per la minoranza, il Consigliere Vittorino Facciolla, 9 voti (votanti 20).

Il Consiglio ha poi ridefinito, sulle base dellâ€™indicazioni dei diversi Gruppi consiliari, la composizione delle quattro Commissioni permanenti. Queste ultime, nei prossimi giorni, su convocazione del Presidente del Consiglio Pallante, provvederanno, a norma di Statuto e Regolamento, ad eleggere i loro rispettivi Uffici di Presidenza.