Olympia Agnonese vs U.S. Venafro: il Molise si accende per la Finale di Coppa Italia Dilettanti

Si svolgerà il 1 febbraio 2026 presso lo Stadio “M. Lancellotta” di Isernia la Finale Regionale della Coppa Italia Dilettanti, una tra le principali competizioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Molise. Alle ore 12.00 a Isernia c/o il “Grand Hotel Europa” viale dei Pentri 76, avrà luogo la presentazione ufficiale (conferenza stampa) dell’evento con l’esposizione della Coppa, alla presenza del Sindaco del Comune ospitante e delle due società finaliste, unitamente ai sindaci dei comuni di Agnone e Venafro e alle Autorità sportive e politiche della Regione. Alle ore 14.30, verrà disputata la Finale Regionale della Coppa Italia Dilettanti tra le società finaliste POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. e A.S.D. U.S. VENAFRO.

Per la Finale è previsto lo svolgimento di due tempi da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza (secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri di rigore – Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio).

La società vincente del C.R. Molise si qualificherà alla Fase Nazionale della competizione e giocherà fuori casa, mercoledì 18 febbraio 2026, contro la società vincente del C.R. Abruzzo. Al termine della Finale Regionale avrà luogo la Cerimonia di Premiazione. I biglietti della Finale Regionale è possibile acquistarli on line entro il 31 gennaio 2026 sul sito ciaotickets (https://www.ciaotickets.com) o presso i punti vendita convenzionati (https://www.ciaotickets.com/it/punti-vendita).

Il pubblico sarà disposto, in occasione della Finale, nel seguente modo: la Tribuna Ospiti sarà riservata ai sostenitori dell'U.S. Venafro;

Tribuna laterale sinistra coperta sarà riservata ai sostenitori dell’Olympia Agnonese; la Tribuna laterale destra sarà destinata al pubblico neutrale, mentre la parte centrale della Tribuna sarà riservata alla FIGC.