Torna il Carnevale Vastese: il 15 febbraio corteo mascherato e festa in piazza

Il Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo presenta il Carnevale Vastese 2026, in programma il 15 febbraio, un pomeriggio di eventi che intreccia tradizione, spettacolo e partecipazione cittadina, in una città da sempre ricca di cultura, storia e iniziative. Il programma prenderà il via a Palazzo d’Avalos con la cerimonia di apertura e i saluti istituzionali, per proseguire con il corteo mascherato “Venezia per un giorno” fino a Piazza Rossetti, dove si terranno il canto tradizionale “La Storie” eseguito dal gruppo Quelli della Cappa, lo spettacolo fiabesco “Il Matto del Carnevale” tra musica, artisti di strada, animazione e festa in piazza.

«Il Carnevale è un momento di forte partecipazione e condivisione, che valorizza – ha detto il sindaco Francesco Menna – le tradizioni locali e promuove la socialità attraverso il divertimento. La manifestazione trasformerà le strade del centro in un grande palcoscenico a cielo aperto».



«Il Carnevale Vastese rappresenta un progetto culturale e turistico che vogliamo far crescere nel tempo – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – valorizzando la creatività, le tradizioni locali e il coinvolgimento delle famiglie, con l’obiettivo di offrire alla città e ai visitatori un evento di qualità capace di animare il centro storico e rafforzare l’offerta culturale del territorio».