Pasquale Marcovecchio promosso Vice Questore

Marcovecchio, dallo scorso 17 marzo 2025, si Ã¨ insediato alla guida del Commissariato di Vasto, successore nell'incarico di Lucia D'Agostino.
Molisano di Agnone il dott. Marcovecchio si arruola nellâ€™Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1992 frequentando il 32Â° corso Allievi Agenti Ausiliari presso il Centro di Addestramento Alpino di Moena al termine del quale presta servizio dapprima presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso e successivamente presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Genova.
Nel 2001 Ã¨ vincitore di concorso per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato e, dopo aver frequentato il relativo corso di formazione, viene assegnato presso il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara dove resta fino al 2003, anno in cui Ã¨ vincitore del concorso per Vice Ispettore.
Dopo la frequenza del 7Â° corso di formazione per Ispettori della Polizia di Stato, presta servizio presso il Commissariato di P.S. di Ischia come responsabile della Squadra Giudiziaria e successivamente come coordinatore del Settore Anticrimine. Nel 2010 viene trasferito alla Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso dove resta fino al 2012 come referente per i collaboratori di giustizia del Molise.
Nel 2012 vince il concorso da Funzionario e dopo aver frequentato il 103Â° corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Roma, viene assegnato al Reparto Mobile di Reggio Calabria dove resta dal 2015 al 2017.
Dal 2017 al 2025 ha prestato servizio presso la Questura di Isernia dove Ã¨ stato Dirigente dellâ€™U.P.G.S.P., Dirigente dellâ€™Ufficio del Personale, Dirigente D.I.G.O.S, fino ad assumere lâ€™incarico di Capo di Gabinetto della Questura. Ha anche ricoperto il ruolo di Dirigente della Squadra Mobile a scavalco.