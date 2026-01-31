Il Matese diventa esempio di gestione forestale sostenibile con la prima certificazione PEFC in Molise

Il Consorzio Forestale del Matese ottiene la prima certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile in Molise. Il risultato è stato presentato a Sepino (CB) durante l’incontro “Certificazioni forestali: opportunità e sfide della gestione forestale sostenibile”, promosso dal Consorzio Forestale del Matese e da PEFC Italia con Legambiente, UNCEM e l’Università degli Studi del Molise. La certificazione PEFC, rilasciata il 16 novembre 2025, riguarda 4.418 ettari di superfici forestali nei comuni di Sepino, Campochiaro, Cercepiccola, Guardiaregia e San Giuliano del Sannio.

Contestualmente è stata ottenuta anche la certificazione PEFC per il Servizio Ecosistemico di valorizzazione turistica del cammino “Le vie del grano e del legno”. Oltre 80 i partecipanti all’evento, prima tappa del tour forestale PEFC 2026, dedicato al confronto tra istituzioni, tecnici, imprese, mondo accademico e associazioni sui temi della gestione forestale sostenibile e dello sviluppo delle aree montane.

Sono intervenuti Paolo D’Anello, Sindaco di Sepino e Presidente del Consorzio Forestale del Matese; Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM e PEFC Italia; Antonio Brunori, Segretario generale PEFC Italia; Francesco Marini, Ufficio Foreste PEFC Italia; Luciano Sammarone, Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; Giovanni Santopuoli, Professore associato dell’Università degli Studi del Molise; Stefano Vitale, Direttore tecnico del Consorzio Forestale del Matese. Alla tavola rotonda, coordinata da Antonio Nicoletti (Legambiente), hanno partecipato Sandra Scarlatelli per la Regione Molise; Candido Paglione, Presidente UNCEM Molise; Andrea Boggia, Presidente del Comitato di gestione del Parco Nazionale del Matese.

L’esperienza del Matese si propone come modello per la costruzione di una nuova legge regionale su foreste e montagne, in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, puntando su gestione attiva, certificazione PEFC, aggregazione tra Comuni e valorizzazione dei servizi ecosistemici. «La certificazione PEFC del Matese dimostra che i Comuni montani, se uniti, possono costruire filiere forestali sostenibili e competitive – dichiara Marco Bussone, Presidente nazionale UNCEM e PEFC Italia – Ora serve una legge regionale capace di sostenere queste esperienze e rendere il Molise un riferimento per tutto l’Appennino». «Il Matese indica una strada concreta per lo sviluppo delle aree interne – sottolinea Candido Paglione, Presidente UNCEM Molise –

La certificazione PEFC rafforza la filiera foresta-legno e il presidio del territorio. Su questa base sta per partire anche il Consorzio forestale dell’Alto Molise, nato dall’esperienza positiva di 16 Comuni della Green Community. È il segno che una politica forestale condivisa può diventare motore di sviluppo e coesione per l’intera regione».

Capracotta, 31 gennaio 2026

UNCEM