SP 88 Sangrina, confronto tra la sindaca Nucci e il presidente Saia: incontro in piazza con i cittadini sui lavori in programma

Dopo le dichiarazioni della sindaca Nunzia Nucci, il presidente della Provincia di Isernia, Saia, chiarisce i lavori in programma sulla SP 88 Sangrina. Sabato 7 febbraio alle 11:30, in piazza dei Caduti a Santâ€™Angelo del Pesco, si terrÃ un incontro pubblico per spiegare i lavori giÃ affidati e i progetti futuri, per oltre 140 mila euro, e rispondere alle domande dei cittadini. e di seguito quanto dichiara il Presidente Provincia Daniele Saia:

"Nelle ultime ore, ho raccolto molte segnalazioni dei cittadini relative alla SP 88 Sangrina. Quindi, voglio fare chiarezza sulla questione, anche per replicare allâ€™attacco della sindaca Nunzia Nucci, che mi ha molto sorpreso in quanto Ã¨ sempre stata informata su ogni nostra pianificazione. Innanzitutto, vi dico che sabato 7 febbraio alle 11:30 sarÃ² a Santâ€™Angelo del Pesco, in piazza dei Caduti, per incontrare i cittadini e rispondere alle loro domande sulla questione. Insieme a me, ci saranno anche il consigliere provinciale delegato Manolo Sacco e i tecnici. E poi voglio anticiparvi i dati: su quella strada sono previsti a breve interventi per oltre 140 mila euro. Nello specifico, la Provincia di Isernia ha giÃ affidato lavori di sistemazione e bitumatura per 80 mila euro che partiranno prossimamente, appena le condizioni meteo lo permetteranno. Come ho giÃ detto, il rischio neve potrebbe vanificare lâ€™intervento di asfaltatura. Altri 63 mila euro finanzieranno gli interventi di pulizia delle cunette, taglio erba e manutenzione diffusa. Inoltre, Ã¨ stato redatto dal settore tecnico il progetto di fattibilitÃ tecnico-economica relativo alla messa in sicurezza di ponti e viadotti sulla rete provinciale. Su 12 interventi previsti, ben 11 ricadono sulla SP 88 Sangrina, da Castel del Giudice fino a Quadri, per circa 3 milioni di euro. Lâ€™approvazione del progetto, una volta ottenuti i pareri a seguito della Conferenza dei Servizi con scadenza 26 febbraio, consentirÃ di appaltare quanto prima i lavori. Il nostro impegno Ã¨ trasparente e continuo.

Saremo sereni nel confrontarci con i cittadini in piazza."