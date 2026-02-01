Finale di Coppa Italia Dilettanti: Venafro batte lâ€™Olympia Agnonese 2-0

Oggi nel pomeriggio, alle Piane di Isernia, si Ã¨ disputata la Finale di Coppa Italia Dilettanti tra le due squadre piÃ¹ forti del campionato: U.S. Venafro e Olympia Agnonese. La partita ha richiamato una cornice di pubblico straordinaria, con circa 1300 tifosi provenienti da Venafro e numerosi sostenitori da Agnone, tra cui tanti giovani, ragazzi e adulti, compresi alcuni studenti universitari tornati appositamente per vivere questa finale storica.

Il match ha visto il Venafro imporsi per 2-0 sui giovani guidati da Farocco. Il primo gol Ã¨ arrivato nel primo tempo grazie al giovane Fruscella, mentre nella seconda rete lâ€™esperto Ricamato ha realizzato un bellissimo gol di testa, superando il portiere agnonese Verzamanis.

Il Venafro ha meritato la vittoria grazie a maggiore determinazione e esperienza, sfruttando al meglio le occasioni create, con un organico abituato a competere in Serie D. Lâ€™Olympia Agnonese, invece, non Ã¨ riuscita a esprimere al meglio le proprie capacitÃ tecniche, apparendo troppo contratta e poco incisiva.

Il rammarico Ã¨ presente in societÃ per non aver sfruttato al meglio lâ€™occasione, ma câ€™Ã¨ anche la consapevolezza di aver ricreato, dopo un periodo incerto, un grande interesse e calore nellâ€™ambiente Agnonese.

Da segnalare la presenza dei sindaci di Agnone, Saia e Venafro, Ricci, di politici locali e dello staff tecnico degli arbitri, oltre all'ingegnere Rocco Sabelli, storico giocatore e dirigente dellâ€™Olympia, grande tifoso della squadra che non ha voluto far mancare il suo incitamento.

Nonostante la sconfitta, i tifosi agnonesi hanno sostenuto i propri giocatori fino alla fine, dimostrando passione, orgoglio e amore per la squadra, protagonista di una stagione importante nel calcio molisano.