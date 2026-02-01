Tiro con l’arco, Gara Interregionale Indoor a Ripa Teatina: bronzo per Benedetto Parisi

Oggi la ASD Polisportiva Pegasus di Trivento ha partecipato alla gara interregionale indoor 18 metri a Ripa Teatina (CH), con risultati incoraggianti.

Benedetto Parisi, nella categoria arco compound, è salito sul podio conquistando la medaglia di bronzo. Per gli altri due atleti del gruppo di Vasto, Peppino De Innocentis e Irene Scampoli, si trattava della loro terza gara. Entrambi si sono confrontati con avversari molto forti, tra cui un ex campione del mondo e una giovane emergente nell’arco nudo.

De Innocentis ha chiuso in decima posizione, mentre Scampoli ha difeso molto bene la propria prestazione, arrivando quarta. La sua seconda manche, in particolare, lascia ben sperare per i prossimi impegni. Come sottolinea il tecnico Pierluigi Fierro, «Nel complesso, anche i risultati di questa gara sono positivi». La Pegasus continua così il suo percorso di crescita, confermandosi presente e competitiva nelle gare interregionali.