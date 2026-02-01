Fabio Giaccio festeggia 10 anni di attività autonoma come elettricista: Auguri per il traguardo raggiunto

Agnone – Il 1° febbraio 2016 Fabio Giaccio ha deciso di mettersi in proprio, dando vita a un’attività che oggi celebra un traguardo importante: dieci anni di lavoro autonomo nel settore elettrico. Una carriera nata dalla passione per la tecnica e dalla voglia di crescere professionalmente, stimolata già durante gli anni all’ITIS di Agnone e successiva formazione professionale di un anno presso Itis Isernia

Fabio, 47 anni, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 2000 in una ditta locale, dove ha maturato 15 anni di esperienza prima di intraprendere la strada autonoma. “La mia famiglia mi ha spronato a fare questo passo – racconta Fabio – visto che la gente mi conosceva già sui cantieri, e ho sempre voluto costruire qualcosa di mio.”

La sua attività copre una vasta gamma di servizi: impianti civili e industriali, automazioni per cancelli, antifurti e videosorveglianza. Attualmente, Fabio sta lavorando con enti pubblici su progetti che testimoniano la fiducia delle istituzioni locali nelle sue competenze.

Al fianco di Fabio c’è la moglie Marilena, insieme ai figli Gaia e Filippomaria. I genitori, Mario e Silvana, e tutta la famiglia sono profondamente orgogliosi del percorso intrapreso . “Il loro sostegno è stato fondamentale – confessa Fabio – e mi ha sempre spinto a dare il massimo.”

Dieci anni di lavoro autonomo hanno trasformato Fabio Giaccio in un punto di riferimento nel settore elettrico ad Agnone e nei dintorni, grazie a competenza, affidabilità e passione per il proprio lavoro. A lui vanno i più sinceri auguri da parte di familiari, amici e clienti per il traguardo raggiunto e per un futuro ricco di successi e soddisfazioni.