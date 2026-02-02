Pochi tecnici di radiologia, il sindaco di Vasto: Â«Situazione insostenibile, la Regione intervengaÂ» Menna chiede assunzioni urgenti e uniformitÃ  dei livelli di assistenza

La grave carenza di tecnici sanitari di radiologia medica allâ€™ospedale di Vasto rappresenta una situazione ormai insostenibile. La diffida formale inviata dal sindacato Fsi-Usae allâ€™Asl 2, alla Regione Abruzzo e allâ€™Ispettorato del lavoro denuncia una condizione che mette a rischio il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La mancanza di personale, aggravata da pensionamenti e cessazioni, impedisce la copertura continua della radiologia: nelle ore notturne il servizio Ã¨ garantito solo tramite reperibilitÃ domiciliare, con ritardi inaccettabili negli interventi urgenti e gravi rischi per i pazienti colpiti da patologie tempo-dipendenti.

Il sindacato contesta inoltre la mancata attivazione di procedure di reclutamento per i tecnici in questione, nonostante lâ€™esaurimento della graduatoria, a fronte di avvisi banditi per altre figure sanitarie. Una scelta incomprensibile, che crea una disparitÃ evidente con gli ospedali di Chieti e Lanciano, dove la radiologia Ã¨ garantita tutto il giorno. Si rischia cosÃ¬ di violare la normativa su orari di lavoro e riposi, con ricadute sulla sicurezza dei pazienti e sul benessere dei lavoratori.

La responsabilitÃ politica Ã¨ della destra regionale. Il presidente Marco Marsilio continua a ignorare lâ€™indebolimento dellâ€™ospedale di Vasto, lâ€™assessore Tiziana Magnacca non puÃ² fingere di non vedere una sanitÃ a due velocitÃ , mentre il consigliere regionale e comunale Francesco Prospero resta in silenzio, rendendosi complice di questa continua, ingiusta, colpevole mortificazione del territorio. Come sindaco di Vasto chiedo interventi immediati: assunzioni urgenti, ripristino della presenza h24 dei tecnici e uniformitÃ dei livelli di assistenza. In assenza di risposte concrete, sosterremo ogni iniziativa, anche istituzionale e legale, per difendere il diritto alla salute dei cittadini vastesi.

Il Sindaco di Vasto

Francesco Menna



