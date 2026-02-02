Trivento: 900 mila euro dalla Regione per il rifacimento della strada nella zona industriale “Piana d’Ischia”

Un importante finanziamento dalla Regione Molise permetterà al Comune di Trivento di intervenire sull’area industriale di Piana d’Ischia. Con la determinazione dirigenziale n. 416 del 30 gennaio 2026, il direttore del servizio infrastrutture e lavori pubblici ha concesso al Comune un contributo di 900 mila euro, a valere sui fondi FSC, per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della sede stradale e delle intersezioni presenti nell’agglomerato industriale.

Il Comune di Trivento ha espresso un sentito ringraziamento alla giunta regionale e alla struttura regionale per il finanziamento, definito “vitale” non solo per Trivento, ma per l’intera valle del Trigno. Si tratta, infatti, del primo passo per rendere nuovamente attrattiva l’area industriale, offrendo nuove opportunità di investimento e una concreta speranza di sviluppo per il territorio.

La strada interessata dai lavori è anche attraversata quotidianamente da numerosi autobus di linea, sia del trasporto urbano che extraurbano, incluse linee nazionali. La fermata in corrispondenza dell’intersezione tra la SS 747 e l’accesso all’area industriale, vicino al ristorante Ischia Blu, serve le tratte Sevel/Fiat, Campobasso/Vasto e collegamenti nazionali in direzione Roma e Napoli, gestite dalle società ATM S.p.A. e Autoservizi Cerella (ordinanza n. 11 del 26 febbraio 2025, attiva dal 3 marzo 2025). L’intervento è quindi un investimento infrastrutturale significativo, che aumenta la sicurezza e la funzionalità di una strada quotidianamente utilizzata anche da lavoratori, studenti e pendolari.