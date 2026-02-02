Finto corriere sottrae 1.200 kg di olio e tenta un secondo ritiro

Ortona, 2 febbraio 2026.

Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), si comunica quanto segue.

I carabinieri della Stazione CC di Orsogna hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per tentata truffa in concorso con ignoti e falsità materiale un 55enne residente a Napoli con precedenti specifici. I fatti risalgono alla mattina del 15 gennaio scorso quando un’azienda olearia del luogo riceveva una telefonata da un vettore di trasporti che annunciava il passaggio nel pomeriggio di un proprio incaricato che avrebbe provveduto a ritirare un primo collo di una partita di olio extravergine di oliva destinata al mercato americano.

Avendo l’azienda realmente una commessa in tal senso, venivano consegnati 1200 kg di olio di oliva contenuti in 240 lattine per un valore di euro 11.000 ad un vettore che nel pomeriggio come preannunciato si presentava presso l’azienda. Solo successivamente a seguito di alcuni accertamenti l’azienda si rendeva conto di essere stata vittima di una truffa ben congeniata e pertanto denunciava il fatto al Comando carabinieri del luogo. Dopo qualche giorno l’azienda riceveva una nuova telefonata che annunciava il ritiro nel pomeriggio del secondo collo della commessa.

Questa volta la titolare dell’azienda avvisava immediatamente la locale Stazione Carabinieri che apprestava un servizio di osservazione nei pressi dell’oleificio dove nel pomeriggio si presentava l’indagato con un furgone preso a noleggio. Sospettando di essere stato scoperto, tentava di dileguarsi senza ritirare la commessa ma veniva fermato dalla pattuglia dei Carabinieri di Orsogna che a seguito di perquisizione rinveniva all’interno veicolo targhe adesive utilizzate per la contraffazione della targa originale e diverso vestiario riconducibile a noti corrieri nazionali utilizzato per rendere credibili le truffe.