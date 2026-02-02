Campobasso, cerimonia di insediamento per Fabio Cuzzocrea, nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco

Si Ã¨ svolta nella mattinata di lunedÃ¬ 2 febbraio, a Campobasso, presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il Molise, la cerimonia di insediamento del nuovo direttore regionale, il dirigente generale Fabio Leandro Cuzzocrea.

Laureato in ingegneria civile, indirizzo trasporti, ed entrato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1998, Cuzzocrea ha iniziato la propria carriera con la qualifica di funzionario presso i Comandi di Mantova e Firenze, per poi prestare servizio alla Direzione centrale per lâ€™Emergenza, il Soccorso tecnico e lâ€™Antincendio boschivo a Roma. Nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di responsabilitÃ , tra cui quelli di comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro e di Frosinone, dirigente del Centro operativo nazionale a Roma e dirigente dellâ€™Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per la specialitÃ sommozzatori.

Dal 2019 ha svolto ulteriori incarichi apicali: dirigente dellâ€™Ufficio per il soccorso pubblico presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, comandante delle Scuole centrali antincendi della Direzione centrale per la formazione a Roma e dirigente dellâ€™Ufficio staff del capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel corso della carriera ha partecipato a numerosi eventi emergenziali di rilievo nazionale, tra cui lâ€™alluvione del Po del 2000, il sisma del Molise del 2002, il terremoto dellâ€™Abruzzo del 2009, il naufragio della nave Costa Concordia nel 2012 e il sisma di Amatrice del 2016.

La nomina a dirigente generale dei Vigili del Fuoco, con lâ€™incarico di direttore regionale del Molise, Ã¨ arrivata lo scorso 29 dicembre con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Al termine della cerimonia di insediamento, il nuovo direttore ha incontrato i comandanti dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia e una rappresentanza del personale operativo e amministrativo della Direzione regionale. Nel suo intervento ha ricordato con commozione lâ€™ing. Felice Di Pardo, suo predecessore, recentemente scomparso mentre era ancora in servizio.