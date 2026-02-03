In Molise lâ€™83% dei comuni senza banche, cresce il ruolo degli uffici postali. SLP-CISL Molise: transizione da governare

Â«La desertificazione bancaria non Ã¨ piÃ¹ un fenomeno marginale: in Molise Ã¨ ormai una realtÃ strutturaleÂ». Lo afferma Antonio Dâ€™Alessandro, segretario dellaSLP-CISL M olise, commentando i dati piÃ¹ recenti sul ritiro del sistema creditizio dal territorio. Secondo le analisi piÃ¹ aggiornate, solo il 17% dei comuni molisani dispone ancora di una filiale bancaria: significa che lâ€™83% dei comuni Ã¨ giÃ privo di sportelli.

La situazione Ã¨ particolarmente critica nella provincia di Isernia, dove restano appena 17 sportelli bancari distribuiti in soli 5 comuni su 52. Â«Questi numeri â€“ osserva Dâ€™Alessandro â€“ descrivono un territorio che sta perdendo progressivamente i suoi presidi finanziari tradizionali. E quando un presidio si ritira, un altro deve necessariamente assumere funzioni aggiuntiveÂ». A livello nazionale, nel 2025 sono scomparsi altri 514 sportelli, lasciando 19.140 filiali bancarie contro 12.700 uffici postali. Oggi 3.419 comuni italiani â€“ il 43% del totale â€“ non hanno piÃ¹ una banca, mentre oltre 11 milioni di cittadini risultano senza accesso al credito secondo le stime Mediobanca.

Le aree piÃ¹ colpite sono il Sud e il Nord-Est. In questo scenario, Poste Italiane diventa il presidio che resta: non solo per la sua capillaritÃ , ma perchÃ© in molti territori Ã¨ ormai lâ€™unico punto di accesso ai servizi finanziari di base. A questa centralitÃ si aggiunge il Progetto Polis, che trasforma gli uffici postali in sportelli della Pubblica Amministrazione: passaporti, certificati giudiziari, anagrafici, servizi digitali.

Una trasformazione che porta con sÃ© nuove complessitÃ operative, soprattutto in un territorio come il Molise, dove lâ€™utenza Ã¨ mediamente piÃ¹ anziana e meno digitalizzata. Â«Il tema oggi â€“ continua il segretario della SLP-CISL Molise â€“ non Ã¨ rivendicare, ma capire come accompagnare questa transizione. Gli uffici postali stanno assorbendo funzioni che prima erano distribuite tra piÃ¹ soggetti. Ãˆ necessario interrogarsi su quale modello organizzativo possa sostenere questo cambiamento senza sovraccaricare i lavoratori e senza impoverire i territoriÂ». Dâ€™Alessandro sottolinea come il modello Hub & Spoke, pensato per una fase diversa del mercato, rischi di non essere adeguato:

Â«La crescente domanda di servizi finanziari di base, unita alle funzioni di Polis, richiede presidi piÃ¹ vicini, piÃ¹ flessibili, piÃ¹ equilibrati. Non possiamo affrontare una trasformazione di questa portata con strumenti pensati per unâ€™altra stagioneÂ».

Il segretario invita quindi a una riflessione condivisa: Â«La desertificazione bancaria non Ã¨ reversibile. Gli uffici postali saranno sempre piÃ¹ un punto di riferimento per i cittadini. La domanda che dobbiamo porci Ã¨ semplice: come garantire un modello sostenibile, capace di rispondere ai bisogni delle comunitÃ senza scaricare il peso sui lavoratori?Â». Â«Ãˆ una sfida che riguarda tutti â€“ conclude Dâ€™Alessandro â€“ azienda, istituzioni, territori. Ed Ã¨ una sfida che il Molise, piÃ¹ di altri, non puÃ² permettersi di ignorareÂ».

Coordinatore SLP-CISL Molise