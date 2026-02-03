Sostegno a fondo perduto per le cooperative: prorogato il bando Coopstartup Molise

Lâ€™iniziativa di Legacoop Molise e Coopfond con lâ€™obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative sul territorio molisano CAMPOBASSO. Ãˆ stata ufficialmente prorogata al 28 febbraio 2025 la scadenza per la partecipazione al bando Coopstartup Molise â€“ II edizione, il progetto promosso da Legacoop Molise e Coopfond con lâ€™obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative sul territorio molisano. La proroga nasce dalla volontÃ di offrire a un numero sempre maggiore di giovani, studenti, neolaureati, lavoratori e aspiranti imprenditori la possibilitÃ di elaborare con piÃ¹ tempo le proprie idee imprenditoriali e trasformarle in progetti cooperativi sostenibili. Il bando, attivo sul sito www.coopstartup.it/molise, Ã¨ aperto a gruppi di almeno tre persone che intendano costituire unâ€™impresa cooperativa o a cooperative costituite dopo giugno 2023. I progetti ammessi potranno beneficiare di:

â€¢ un percorso formativo e di accompagnamento gratuito,

â€¢ mentoring personalizzato,

â€¢ accesso a strumenti di finanziamento agevolati,

la possibilitÃ di entrare in una rete nazionale di startup cooperative

â€¢ un contributo a fondo perduto pari a 7000 euro.

Legacoop Molise e Coopfond confermano il loro impegno per sostenere un nuovo modello di fare impresa, fondato su partecipazione, innovazione e sostenibilitÃ , ponendo al centro il valore sociale ed economico della cooperazione. Per maggiori informazioni sul bando, modalitÃ di adesione e calendario delle attivitÃ Ã¨ possibile contattare Legacoop Molise allâ€™indirizzo email info@legacoopmolise.com e visitare il sito ufficiale www.coopstartup.it/molise.