Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Sostegno a fondo perduto per le cooperative: prorogato il bando Coopstartup Molise

AttualitÃ 
Condividi su:

 Lâ€™iniziativa di Legacoop Molise e Coopfond con lâ€™obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative sul territorio molisano CAMPOBASSO. Ãˆ stata ufficialmente prorogata al 28 febbraio 2025 la scadenza per la partecipazione al bando Coopstartup Molise â€“ II edizione, il progetto promosso da Legacoop Molise e Coopfond con lâ€™obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative sul territorio molisano. La proroga nasce dalla volontÃ  di offrire a un numero sempre maggiore di giovani, studenti, neolaureati, lavoratori e aspiranti imprenditori la possibilitÃ  di elaborare con piÃ¹ tempo le proprie idee imprenditoriali e trasformarle in progetti cooperativi sostenibili. Il bando, attivo sul sito www.coopstartup.it/molise, Ã¨ aperto a gruppi di almeno tre persone che intendano costituire unâ€™impresa cooperativa o a cooperative costituite dopo giugno 2023. I progetti ammessi potranno beneficiare di:

 â€¢ un percorso formativo e di accompagnamento gratuito,

â€¢ mentoring personalizzato,

â€¢ accesso a strumenti di finanziamento agevolati, 

 la possibilitÃ  di entrare in una rete nazionale di startup cooperative

 â€¢ un contributo a fondo perduto pari a 7000 euro.

 Legacoop Molise e Coopfond confermano il loro impegno per sostenere un nuovo modello di fare impresa, fondato su partecipazione, innovazione e sostenibilitÃ , ponendo al centro il valore sociale ed economico della cooperazione. Per maggiori informazioni sul bando, modalitÃ  di adesione e calendario delle attivitÃ  Ã¨ possibile contattare Legacoop Molise allâ€™indirizzo email info@legacoopmolise.com e visitare il sito ufficiale www.coopstartup.it/molise.

Condividi su:

Seguici su Facebook