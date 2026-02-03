ASREM: Wi-Fi gratuito per cittadini e pazienti giÃ  attivo in alcune sedi sanitarie

ASREM Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) segna un altro passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi e dei processi interni. Con lâ€™obiettivo di rendere le strutture sanitarie luoghi piÃ¹ accoglienti e connessi, Ã¨ in corso l'implementazione di una nuova rete Wi-Fi dedicata agli ospiti presso tutte le sedi aziendali, sia amministrative che sanitarie. Il servizio Ã¨ pensato per rispondere alle esigenze di pazienti, accompagnatori e associazioni, facilitando la permanenza nelle strutture e migliorando la fruibilitÃ degli spazi comuni.

Al momento, la nuova infrastruttura Ã¨ giÃ operativa presso:

- Ospedale Cardarelli di Campobasso;

- Palazzina amministrativa di Via Petrella.

Il piano di espansione prevede, a breve, la copertura capillare di tutte le altre sedi ASREM sul territorio regionale.

La nuova rete, denominata "ASREM OSPITI", Ã¨ stata progettata con unâ€™architettura moderna che concilia facilitÃ d'uso e massima protezione:

- La connessione per gli utenti Ã¨ logicamente separata dalla rete interna aziendale. Questo garantisce che le attivitÃ cliniche e amministrative proseguano senza rallentamenti e restino protette da accessi esterni.

- In linea con il Regolamento (UE) 2016/679, il sistema adotta i principi di privacy by design e by default. I dati tecnici di accesso vengono trattati esclusivamente per finalitÃ di gestione tecnica e sicurezza.

- Per prevenire minacce informatiche, la rete Ã¨ configurata con rigidi criteri di segmentazione e monitoraggio, rispettando gli standard europei della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2).

Per garantire un utilizzo corretto e uniforme del servizio, ASREM diffonderÃ nei prossimi giorni unâ€™informativa ufficiale destinata a tutti i reparti e servizi. Il documento conterrÃ le indicazioni operative, le regole di utilizzo e le modalitÃ d'accesso per gli utenti, assicurando che la procedura sia chiara e trasparente per tutti i cittadini.

"Migliorare l'accoglienza significa anche offrire strumenti digitali che riducano le distanze tra il paziente e il mondo esterno, garantendo al contempo la massima sicurezza dei sistemi informativi sanitari": il commento della Direzione Strategica dellâ€™ASReM.