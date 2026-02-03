Randagismo ad Agnone: 12 mila euro lâ€™anno per il ricovero e la cura di circa 15 cani

Il Comune di Agnone ha ufficialmente affidato il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale alla Ditta S.I.A.C. srl di Frosolone, per un importo complessivo di 12.448,75 euro oltre IVA.

La decisione Ã¨ stata formalizzata con la Determinazione n. 49 del 2 febbraio 2026, a firma del Responsabile dellâ€™Area Vigilanza facente funzioni, ed Ã¨ stata adottata in considerazione dellâ€™assenza di strutture comunali idonee alla gestione diretta del servizio.

In attesa della definizione del nuovo affidamento, lâ€™Amministrazione aveva giÃ disposto una proroga tecnica fino al 31 gennaio 2026, alle stesse condizioni contrattuali precedenti. Successivamente, tramite la piattaforma di e-procurement ASMECOMM, Ã¨ stata avviata una procedura di affidamento diretto, consentita dalla normativa vigente per importi inferiori ai 140.000 euro.

Lâ€™importo Ã¨ stato calcolato su una media di circa 15 cani assistiti, con un costo giornaliero di 2,29 euro per cane. La ditta affidataria ha presentato unâ€™offerta con un ribasso dello 0,01%, ritenuto congruo e conforme ai prezzi di mercato.

Il servizio Ã¨ finalizzato alla tutela degli animali dâ€™affezione, alla prevenzione e al controllo del randagismo, alla repressione dei maltrattamenti e dellâ€™abbandono, nonchÃ© alla promozione del possesso responsabile, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato animalista.

Lâ€™affidamento risulta pienamente coperto dal punto di vista finanziario e contabile e rispetta le norme in materia di trasparenza, tracciabilitÃ dei flussi finanziari e prevenzione dei conflitti di interesse. Il provvedimento Ã¨ stato pubblicato allâ€™Albo Pretorio del Comune per garantire la massima pubblicitÃ dellâ€™azione amministrativa.