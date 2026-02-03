Progetto SAI di Agnone: 165 posti di accoglienza diffusa in 13 comuni per 2,5 milioni di euro, avviata la gara per lâ€™affidamento

Il Comune di Agnone ha ufficialmente avviato la procedura di gara per lâ€™affidamento del progetto SAI â€“ Sistema di Accoglienza e Integrazione, con lâ€™obiettivo di proseguire e ampliare i servizi di accoglienza per persone richiedenti asilo e migranti, incluso il supporto allâ€™emergenza Ucraina.

Il progetto, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dellâ€™Asilo, prevede un impegno economico complessivo di circa 2,5 milioni di euro per il periodo 2026-2028, senza gravare sul bilancio comuna

Il modello adottato Ã¨ quello dellâ€™accoglienza diffusa, con strutture e servizi distribuiti su 13 comuni tra le province di Isernia e Campobasso. La distribuzione dei posti Ã¨ la seguente:

Categoria Ordinari (80 posti, 2026-2028)

Agnone: 50 posti

Carovilli: 10 posti

Roccasicura: 10 posti

Santâ€™Angelo del Pesco: 10 posti

Ampliamento emergenza Ucraina (85 posti, solo 2026)

AgnoIl progetto SAI punta a garantire:ne, Belmonte del Sannio, Capracotta, Castelverrino, Chiauci, Pietrabbondante, Vastogirardi, Salcito e Trivento: 44 posti complessivi utilizzando anche immobili comunali

In totale, il progetto garantirÃ 165 posti di accoglienza diffusa distribuiti su tutti i comuni coinvolti.

La gara sarÃ svolta mediante procedura aperta telematica, con il criterio dellâ€™offerta economicamente piÃ¹ vantaggiosa, valutando solo elementi qualitativi, mentre il costo rimane fisso come da normativa sui contratti pubblici.

Lâ€™obiettivo Ã¨ individuare un operatore economico attuatore in grado di gestire i servizi previsti dal progetto e garantire continuitÃ ai beneficiari, sia per i posti ordinari sia per lâ€™ampliamento emergenziale.

Il Comune di Agnone sottolinea che non ci saranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, essendo il progetto interamente finanziato dallo Stato.