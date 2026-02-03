Trivento a BIT 2026: la Pasticceria “I tre pini” porta a Milano il Panzettone e il cippillato triventino

Dal 10 al 12 febbraio 2026, in concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, anche il Molise sarà protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo. Tra le realtà presenti nel padiglione della Regione Molise ci sarà la Pasticceria “I tre pini” di Trivento, laboratorio nato nel 2003 e guidato dalle famiglie Panzetti e Mancinella, simbolo di una tradizione che unisce identità, artigianalità e innovazione.

La pasticceria presenterà due prodotti simbolo del territorio: il Panzettone molisano, rivisitazione del panettone classico in versione salata con salsiccia e caciocavallo locali, e il cippillato, dolce tipico della tradizione triventina a forma di mezza luna, realizzato con pasta frolla e ripieno di marmellata di amarena. Il Panzettone ha debuttato a Natale 2024, sorprendendo per l’originalità di unire due eccellenze molisane. Il 12 dicembre 2025 il marchio Panzettone è stato depositato ufficialmente alla Camera di Commercio, a conferma della creatività e della tradizione della pasticceria. Il cippillato conserva gesti e sapori antichi della memoria dolciaria di Trivento.



La partecipazione a BIT Milano 2026 presenta a un pubblico internazionale i sapori autentici di Trivento e del Molise, in un periodo in cui la cucina italiana ha ottenuto il recente riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Il Panzettone e il cippillato raccontano così una storia di territorio, famiglia e passione, dove tradizione e innovazione si incontrano.