Crisi industriale: autorizzata la CIGS per i lavoratori SATA di Pozzilli

Lâ€™Assessorato al Lavoro della Regione Molise informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto direttoriale n. 218 del 29 gennaio 2026, ha autorizzato la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori della societÃ SATA S.p.A., operante presso l'unitÃ produttiva di Pozzilli (IS). Il provvedimento ministeriale Ã¨ stato adottato in attuazione dellâ€™articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, normativa che disciplina gli interventi di sostegno al reddito per le imprese situate in aree di crisi industriale complessa riconosciuta.

L'autorizzazione ministeriale si basa sull'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2025 presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro, alla presenza dei rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione Molise. Di seguito i punti salienti del decreto: Periodo di copertura: Dal 1Â° dicembre 2025 al 30 novembre 2026. Beneficiari: Un numero massimo di 47 unitÃ lavorative impiegate nel sito di Pozzilli. Copertura finanziaria: Il trattamento sarÃ garantito dalle risorse giÃ assegnate alla Regione Molise e dai residui comunicati dall'INPS, ritenuti idonei a coprire l'intero onere finanziario.

In continuitÃ con quanto stabilito nel verbale di accordo, l'Assessorato ribadisce lâ€™impegno della struttura regionale nel monitorare la situazione occupazionale dell'azienda. Oltre al sostegno al reddito garantito dal Ministero, l'Amministrazione regionale Ã¨ impegnata nell'attivazione di specifici percorsi di politiche attive del lavoro. Tali misure saranno finalizzate alla riqualificazione professionale e al mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso strumenti coerenti con il quadro normativo vigente e con le necessitÃ espresse dal territorio dell'area di crisi.

L'obiettivo primario della Regione Molise resta la salvaguardia del tessuto industriale locale, affiancando agli ammortizzatori sociali strumenti concreti di inserimento e aggiornamento professionale per i lavoratori coinvolti.