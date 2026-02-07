Borgo del Merletto 2026 alla BIT, tra creatività artigianale e tecnologia Brain Art

Uno degli eventi più suggestivi del territorio protagonista quest'anno alla Borsa Internazionale del Turismo anche grazie a Brain-Art ISERNIA. Il Borgo del Merletto sarà presentato nell’ambito della BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, una delle più importanti vetrine del settore a livello nazionale e internazionale.

Dal 10 al 12 febbraio sarà presentato con ben due slot promozionali davanti a un pubblico esperto di turismo esperienziale e non solo. La partecipazione, in qualità di ospite dello stand della Regione Molise, per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale di Isernia davanti a operatori turistici, buyer e media specializzati, contribuendo di fatto a posizionare l’evento tra le esperienze di eccellenza del turismo culturale italiano. Un palcoscenico dunque prestigioso per l'edizione 2026, in programma nel Capoluogo pentro dal 18 luglio al 12 settembre.

L' appuntamento, promosso dal Comune di Isernia ed organizzato dall’associazione APS-ETS “Il Merletto di Isernia, l’Arte nelle Mani”, trasformerà l’ecomuseo del merletto in un laboratorio diffuso di creatività, storia e saperi artigianali. E il pubblico internazionale presente alla fiera, anche attraverso l'innovativa tecnologia Brain Art introdotta nello stand ideato e progettato dalla società Planetcall Direct, potrà conoscere in profondità le emozioni autentiche di un'arte tanto antica quanto suggestiva, legata alla tradizione di Isernia e del Molise.