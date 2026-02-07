Castelpizzuto in lutto per la tragica scomparsa di Silvia Carlucci: cordoglio della comunità e lutto cittadino

Il Comune di Castelpizzuto si stringe con profondo dolore intorno alla famiglia Carlucci per la prematura e tragica scomparsa della cara Silvia, venuta prematuramente a mancare a seguito di una fatalità che l’ha strappata all’affetto della sua famiglia e delle tantissime persone che le volevano bene.

La Sindaca, Carla Caranci, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprime il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza a Fernando Carlucci, stimato imprenditore locale, e a tutti i suoi familiari, colpiti da un dolore che lascia sgomenta e attonita l’intera comunità.

“La perdita di una giovane vita – dice Caranci – rappresenta una ferita profonda che travalica i confini della sfera privata e tocca il cuore di tutto il paese. In questo momento di immensa sofferenza, Castelpizzuto si unisce in un abbraccio silenzioso e partecipe alla famiglia Carlucci, condividendone il dolore. In segno di rispetto e partecipazione al grave lutto che ha colpito la famiglia e toccata l’intera comunità, l’Amministrazione Comunale ha disposto il lutto cittadino in occasione delle esequie della cara Silvia. Il Comune di Castelpizzuto rinnova la propria vicinanza alla famiglia Carlucci – conclude la sindaca Caranci – certo che l’affetto e la solidarietà di un’intera comunità possano, seppur in minima parte, lenire un dolore che non ha eguali”.

Castelpizzuto, 7 Febbraio 2026