SP 88, dal confronto alle parole in piazza: Saia e Nucci incontrano i cittadini a Santâ€™Angelo del Pesco

Dopo giorni di polemiche e prese di posizione sulla situazione della Strada Provinciale 88, ieri a Santâ€™Angelo del Pesco si Ã¨ tenuto un incontro pubblico in piazza tra i cittadini, la sindaca Nunzia Nucci e il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia. Un appuntamento atteso, nato dalla necessitÃ di fare chiarezza sullo stato dellâ€™arteria viaria e sugli interventi programmati.

Nei giorni precedenti allâ€™incontro, il dibattito si era acceso attorno alle condizioni della SP 88, considerata strategica per i collegamenti tra lâ€™Alto Molise e lâ€™Abruzzo. La sindaca Nucci aveva piÃ¹ volte sollecitato interventi urgenti, richiamando lâ€™attenzione sui disagi e sui rischi per la sicurezza dei cittadini. Dallâ€™altra parte, la Provincia aveva ribadito lâ€™esistenza di una programmazione degli interventi, pur nei limiti delle risorse disponibili.

Ieri, il confronto si Ã¨ spostato direttamente tra la gente, con un faccia a faccia pubblico che ha visto una partecipazione ampia e trasversale. Oltre alla sindaca Nunzia Nucci e al presidente Daniele Saia, erano presenti i sindaci dei comuni abruzzesi limitrofi, il sindaco di San Pietro Avellana, De Caprio, di Pescopennataro, Pompilio Sciulli e di Castel del Giudice, Lino Gentile, a testimonianza di un tema che supera i confini comunali e coinvolge un intero territorio.

Nel suo intervento, Saia ha rivendicato il valore del confronto diretto:

Â«La politica si fa mettendoci la faccia. Ãˆ un principio in cui credo e che metto quotidianamente in praticaÂ».

Il presidente della Provincia ha spiegato di essere stato a Santâ€™Angelo del Pesco proprio per incontrare cittadini e amministrazione comunale e discutere apertamente dello stato della SP 88. Â«Su quella strada abbiamo programmato interventi di manutenzione per oltre 3 milioni di euroÂ», ha dichiarato, sottolineando come la pianificazione riguardi lâ€™intera rete viaria provinciale e non singoli tratti isolati.

Non sono mancati i riferimenti alle difficoltÃ strutturali delle Province: Â«Le risorse a disposizione del nostro Ente sono poche, a causa di uno scellerato disegno politico che ha affidato alle Province la gestione delle strade senza assegnare fondi adeguati per sistemarleÂ». Una condizione che, secondo Saia, impone scelte complesse: Â«La coperta Ã¨ corta e bisogna distribuire gli interventi in modo equo, per rispondere ai bisogni di tutti i cittadini del territorio senza distinzioniÂ».

Lâ€™incontro si Ã¨ svolto in un clima di confronto diretto, con domande e osservazioni da parte dei cittadini, che hanno ribadito lâ€™urgenza di interventi concreti e tempi certi. Un passaggio che segna, almeno nelle intenzioni, un cambio di passo: dalle polemiche al dialogo pubblico, nel tentativo di costruire risposte condivise sul futuro della SP 88.