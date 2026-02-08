Tra Zampogne e Ravioli: a Scapoli rivive la Tradizione del Carnevale Molisano

Scapoli (IS), domenica 15 febbraio 2026
L'associazione turistica Pro Scapoli, organizza;
Da oltre 30 anni, non Ã¨ solo un evento gastronomico o una sagra ma anche una rievocazione della tradizione culinaria Molisana tipica di Scapoli (paese dell'alto Volturno) e del periodo di carnevale, che suscita ogni anno un grande interesse di pubblico anche da fuori regione.
Il raviolo di Scapoli (prodotto con denominazione De.Co.) Ã¨ uno dei piatti tipici piÃ¹ rappresentativi della nostra regione e verrÃ preparato e lavorato per questa occasione rigorosamente a mano dalle nostre massaie, proprio nel rispetto della tradizione tramandata da generazioni.
Quest'anno ad aprire la manifestazione, oltre al laboratorio del gusto sul raviolo, a rallegrare la mattinata, ci sarÃ la partecipazione del Gruppo Folkloristico "Ru Maccature" di Carpinone (IS), il tutto accompagnato dal suono della tradizione Scapolese delle zampogne .Siamo pronti ad accogliere turisti, visitatori e cultori del buon cibo nella splendida cornice del borgo antico ai piedi delle Mainarde.
Nell'arco della giornata saranno inoltre visitabili i musei del CIL, della zampogna e della mostra permanente presenti sul territorio.
Vi aspettiamo... #viviScapoli