È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Dott. Silvio Savastano illustre oculista e specialista in oftalmologia, uomo di scienza e di grande umanità

Nel ricordo del Dott. Silvio Savastano

Presso il Policlinico “Agostino Gemelli” in Roma

è venuto a mancare il

Dott. Silvio Savastano

medico chirurgo – specialista in oftalmologia.



Professionista di straordinaria competenza e rigore scientifico, il Dott. Savastano ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita alla medicina e alla cura della vista, distinguendosi ai più alti livelli nel campo dell’oftalmologia clinica e chirurgica.

Primario della Divisione di Oculistica dell’Ospedale di Cassino, ha ricoperto nel corso della sua carriera importanti incarichi ospedalieri e direzionali, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e all’innovazione delle moderne tecniche chirurgiche oculistiche.

Studioso instancabile, ricercatore e docente apprezzato, è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti e stima anche in ambito internazionale.

La sua attività operatoria, unita a una costante passione per l’insegnamento e la ricerca, ha lasciato un segno profondo nella comunità scientifica e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui o di affidarsi alle sue cure.

Uomo di grande umanità, rigore morale e dedizione al prossimo, il Dott. Silvio Savastano resterà esempio luminoso di professionalità, passione e servizio.

Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori dei familiari, dei colleghi, degli allievi e dei pazienti che ne hanno apprezzato la competenza e l’umanità.

Sentite condoglianze ai figli, e a tutta la famiglia

La Camera ardente è allestita presso il Policlinico “Agostino Gemelli”

il 10 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle 12.00.

I funerali si svolgeranno il 10 febbraio 2026, alle ore 16.00,

presso la Chiesa di Sant’Emidio in Agnone.