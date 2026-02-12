Taglio del 64% alle sedi di continuitÃ  assistenziale in Molise: lâ€™allarme lanciato da ANCI Molise

Una storia infinita per la sanitÃ regionale con un nuovo colpo inferto ai territori interni della Regione Molise. A seguito dellâ€™emanazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 9 del 14/01/2026, dal 1Â° aprile 2026 entrerÃ in vigore il nuovo assetto della continuitÃ assistenziale con un modello organizzativo che porta le attuali 44 sedi operative della rete in vigore a sole 16, effettuando una riduzione del 64% dei punti di presenza sanitaria sul territorio. Anche se le restanti sedi avranno una dismissione progressiva, saranno di fatto svuotate e depotenziate.

La teoria non si sposa con pratica, la politica di coesione per le aree Interne (SNAI) prevista nella programmazione 2021/2027, punta a invertire le tendenze demografiche garantendo lâ€™accesso ai servizi essenziali. Questo Ã¨ palesemente in controtendenza nella nostra Regione, dove anche il diritto primario della salute viene meno. Un riassetto, importante e strutturale che incide sul diritto alla salute necessita di interlocuzione del territorio e non puÃ² imposto dâ€™imperio.

Il territorio molisano sensibilmente colpito dal dissesto idrogeologico soprattutto in inverno rende difficoltoso il tragitto tra i vari Comuni. I cittadini delle aree interne, spesso anziani, colpevoli solo di essere resilienti e voler con forza abitare nei paesi di origine, hanno il diritto primario alla salute e alla tempestivitÃ del soccorso sanitario.

ANCI Molise ha richiesto un urgente incontro/confronto sul tema ai Vertici Regionali e ASREM