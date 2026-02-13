Da niscemi al Molise: la prevenzione tradita. Lâ€™accusa di Domenico Angelone presidente dellâ€™ordine dei geologi Molise

CAMPOBASSO, 12 FEBBRAIO 2026 â€“ Un atto dâ€™accusa netto quello lanciato dal presidente dellâ€™Ordine dei Geologi della Regione Molise, Domenico Angelone, che denuncia una progressiva marginalizzazione della geologia nei processi decisionali nazionali.

Secondo Angelone, episodi recenti di dissesto â€“ come quello registrato a Niscemi â€“ non sono fatalitÃ , ma il risultato di scelte normative e amministrative che nel tempo hanno indebolito il ruolo della conoscenza del sottosuolo nella pianificazione e nella progettazione delle opere.

Â«La geologia viene svuotata, le responsabilitÃ si perdono lungo la filiera amministrativa. E quando il territorio presenta il conto, a pagare sono i cittadiniÂ», afferma.

Nel mirino finiscono le Norme Tecniche per le Costruzioni e il Codice dei Contratti, che â€“ secondo il presidente â€“ avrebbero progressivamente arretrato la componente geologica fino a escluderla dalla fase esecutiva della progettazione. Una frammentazione delle competenze che, sostiene, aumenta i rischi e riduce la qualitÃ delle opere.

Angelone richiama anche la sproporzione nella rappresentanza tecnica allâ€™interno di organismi come il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove la presenza dei geologi sarebbe residuale rispetto ad altre figure professionali.

Tra i casi citati, quello della galleria ferroviaria di Campobasso, nellâ€™ambito dellâ€™intervento di Rete Ferroviaria Italiana per lâ€™abbassamento del piano del ferro e lâ€™elettrificazione della linea. Â«Unâ€™opera complessa in un contesto geologico delicato â€“ sottolinea â€“ affrontata con studi e compensi che comprimono la qualitÃ tecnicaÂ».

Lo sguardo Ã¨ ora rivolto alla revisione delle Norme Tecniche e alla riforma della legge 380/2001. Â«Non Ã¨ un passaggio formale â€“ conclude â€“ ma una scelta politica chiara: decidere se la sicurezza dei territori deve fondarsi sulla conoscenza scientifica o continuare a essere sacrificata. La natura non negoziaÂ».