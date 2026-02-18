Don Luca Mastrangelo è il nuovo rettore del Santuario di Santa Maria di Canneto

Originario di Castiglione Messer Marino (CH), don Luca Mastrangelo è stato nominato nelle scorse ore alla guida del noto luogo di culto mariano.

La nomina arriva a poche settimane dalla scomparsa di don Alfonso Cerrone, figura di riferimento per la comunità locale e per i numerosi pellegrini che ogni anno raggiungono Canneto. L’arrivo di don Mastrangelo assicura continuità alla guida del Santuario, punto di riferimento stabile per il territorio e per i fedeli durante tutto l’anno.

A renderlo noto è il Santuario stesso con la seguente nota ufficiale:

“Nelle scorse settimane abbiamo condiviso con dolore la scomparsa del nostro caro rettore don Alfonso Cerrone. Oggi, con cuore riconoscente, il Signore ci dona un nuovo pastore per il Santuario di Santa Maria di Canneto.

Con grande gioia accogliamo la nomina di don Luca Mastrangelo, parroco di Roccavivara, come nuovo rettore del nostro Santuario. Ringraziamo il Signore per questo dono e affidiamo don Luca alla preghiera di tutta la comunità: che Santa Maria di Canneto lo accompagni in questo nuovo servizio nella Diocesi di Trivento, donandogli forza, sapienza e cuore di padre.

Preghiamo per lui, perché possa guidare questo luogo santo con amore, umiltà e spirito di servizio, a beneficio di tutti i pellegrini e dei fedeli. Benvenuto, don Luca. Camminiamo insieme nella fede.”



Don Luca ricopre attualmente diversi incarichi nella Diocesi di Trivento: è parroco a Roccavivara, docente di religione al Liceo delle Scienze Applicate di Trivento, responsabile della pastorale giovanile e vocazionale e referente per la vita consacrata femminile. La comunità locale ha accolto la notizia con partecipazione, auspicando un percorso nel segno della continuità e dell’attenzione verso pellegrini e visitatori.