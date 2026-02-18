Lâ€™U.S. Venafro domina a Pescara: i molisani vincono 1-0 e volano nella Coppa Italia Nazionale

Lâ€™U.S. Venafro, dopo aver trionfato nella Coppa Italia regionale battendo nella finale lâ€™Olympia Agnonese, si conferma oggi anche in campo nazionale espugnando il campo della Curi Pescara nella fase nazionale di Coppa Italia con il risultato di 1-0.

Il gol vittoria Ã¨ arrivato al 20Â° del secondo tempo grazie a Della Ventura, giovane talento del Venafro, che ha sfiorato piÃ¹ volte il raddoppio nella fase finale della partita. Da segnalare lâ€™espulsione del portiere della Curi Pescara, che ha costretto la squadra abruzzese a giocare lâ€™intero secondo tempo in dieci uomini per un fallo da ultimo uomo.

La partita Ã¨ stata molto combattuta, con il Venafro capace di gestire lâ€™incontro con esperienza su un campo difficile, mentre i giovani della Curi, nonostante lâ€™inferioritÃ numerica, non si sono mai arresi e hanno cercato piÃ¹ volte il pareggio.

Molti tifosi del Venafro hanno seguito la squadra fino a Pescara, sostenendo con passione i molisani e creando unâ€™atmosfera calda e coinvolgente che ha dato ulteriore carica ai giocatori.

Un risultato che rappresenta un ottimo passo avanti per i molisani, che affronteranno la gara di ritorno in casa, forti non solo del vantaggio di 1-0, ma anche del caloroso supporto del proprio pubblico, pronto a spingerli verso la vittoria finale.

