Lancellotta: L’emendamento non è stato bocciato ma fermato dall’ostruzionismo del centrosinistra, il mio impegno per la sanità del Molise continua

L’onorevole Elisabetta Lancellotta (Fratelli d'Italia) interviene sulla mancata votazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio sulla sanità del Molise, respingendo le ricostruzioni che parlano di bocciatura e annunciando nuove iniziative legislative a sostegno del sistema sanitario regionale.

La nota dell'on Lancellotta:

"L'emendamento non è stato bocciato. La verità è che, dopo aver ricevuto i pareri favorevoli del Ministero della Salute e la riformulazione del Ministero dell'Economia, a causa dell'ostruzionismo del centrosinistra in Commissione, circa un centinaio di emendamenti – tra cui quello a mia firma – non sono stati posti in votazione. Di conseguenza, il provvedimento è passato direttamente in Aula. Dopo anni di indifferenza verso le necessità del Molise, dopo un decennio al Governo del Paese e dopo aver espresso anche ministri della Salute, ancora una volta il PD molisano ha tifato contro il Molise. Non accettiamo né lezioni né morali da parte di chi non ha mai fatto nulla per la sanità del Molise.

Avrebbero potuto votare e sostenere il mio emendamento alla Legge di Bilancio 2025, oppure presentare un subemendamento: hanno scelto di votare contro. Avrebbero potuto sostenere l'emendamento Lotito o presentare un subemendamento alla Legge di Bilancio di quest'anno: hanno preferito votare contro. Né ieri al Governo né oggi all'opposizione vi è traccia di un loro atto, uno soltanto, a favore del Molise. Il mio impegno, quello di Fratelli d'Italia e quello dell'intero centrodestra sulla sanità, così come su ogni altra esigenza dei molisani, è stato, è e sarà massimo. Ho già avviato un'interlocuzione serrata con il Governo per incardinare, in un prossimo provvedimento legislativo, le modifiche necessarie al nostro sistema sanitario."

On Elisabetta Lancellotta