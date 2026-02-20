Guardia di Finanza: nuove tessere di riconoscimento ad alta sicurezza, tecnologia e innovazione contro le falsificazioni

Dal 1Â° gennaio la Guardia di Finanza ha introdotto un nuovo modello di tessere di riconoscimento per il proprio personale, le quali sostituiranno progressivamente quelle in carta filigranata attualmente in uso.

La nuova card Ã¨ un vero e proprio condensato di tecnologia, in grado di innalzarne il livello di sicurezza e scongiurare il piÃ¹ possibile il rischio di falsificazioni. Tra le principali novitÃ : - stampa ad alta precisione cromatica, caratterizzata da sfumature continue che impediranno di individuare i punti di variazione del colore, ostacolando qualsiasi tentativo di riproduzione; - ologramma trasparente incorporato allâ€™interno di uno degli strati interni della tessera, a protezione dellâ€™autenticitÃ della fotografia del militare titolare della card; - personalizzazione con laser engraving, che rende impossibili alterazioni, modifiche o cancellazioni; - introduzione di elementi grafici innovativi e di elevata complessitÃ , che non potranno essere replicati nÃ© con scanner nÃ© con comuni dispositivi fotografici.

Una rivoluzione discreta ma profonda, che gradualmente doterÃ le Fiamme Gialle di un documento piÃ¹ sicuro e moderno. Il documento, realizzato su supporto in policarbonato, materiale prescelto per la sua elevata robustezza, resistenza alle sollecitazioni e lunga durata nel tempo, ha dimensioni analoghe a quelle in uso per le carte di credito e le moderne patenti di guida e manterrÃ lâ€™aspetto grafico nonchÃ© i colori che da sempre contraddistinguono i tesserini identificativi dei Finanzieri in carta plastificata, cosÃ¬ da preservarne lâ€™immediata e certa riconoscibilitÃ