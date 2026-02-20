Tenta lâ€™ennesimo furto in una abitazione: 56enne bloccato dai carabinieri

Individuava le abitazioni disabitate da diverso tempo o quelle temporaneamente incustodite per lâ€™assenza dei proprietari e si introduceva al loro interno per razziare quanto piÃ¹ possibile. Gli episodi sono iniziati nella prima settimana del corrente mese di febbraio, quando alcuni residenti del piccolo centro di ForlÃ¬ del Sannio, al rientro dal lavoro fuori paese, hanno trovato le loro abitazioni completamente a soqquadro, con lâ€™ammanco di diversi beni affettivi come gioielli, bomboniere e argenteria. Sono state almeno 5 le abitazioni saccheggiate ed altrettante quelle in cui hanno tentato di entrare, cosa che non gli Ã¨ riuscita solo grazie ai sistemi di difesa passiva installati dai proprietari.

I Carabinieri della Stazione di ForlÃ¬ del Sannio, hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo indizi dalle denunce ricevute, dai sopralluoghi effettuati presso le abitazioni predate e dal monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza presente nel centro abitato, rilevando la presenza nellâ€™arco delle ore notturne di alcuni veicoli intestati a persone non residenti, la cui presenza Ã¨ risultata alquanto anomala soprattutto nelle fredde notti invernali.

Pertanto, una volta analizzato il modus operandi del soggetto che per non dare nellâ€™occhio utilizzava due diverse autovetture, i militari, grazie anche al costante monitoraggio dei varchi di accesso e uscite al centro abitato, nella sera del 12 febbraio, avuta la certezza che il presunto autore fosse sul posto per altre incursioni, hanno provveduto a cinturare la zona di interesse, cosÃ¬ da impedirgli ogni via di fuga. In questo modo durante le successive ore notturne, sono riusciti a bloccare la persona attenzionata e ritenuta responsabile dei furti, mentre viaggiava a bordo di una delle due autovetture giÃ monitorate.

A seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti allâ€™interno del bagagliaio dellâ€™autovettura alcune chiavi alterate, grimaldelli e vari arnesi da scasso, nonchÃ© diversi articoli di bigiotteria, orologi da tavolo, utensileria in argento e stecche di sigarette, dei quali lâ€™uomo non ha saputa giustificare il possesso. Tutta la merce recuperata Ã¨ stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari, mentre il 56enne, originario della provincia pentra, Ã¨ stato deferito alla Procura della Repubblica di Isernia.

Con questa operazione, i Carabinieri della Stazione di ForlÃ¬ del Sannio sono riusciti a ridare la serenitÃ alla comunitÃ forlivese, ricevendo il plauso dal primo cittadino Arch. Sergio Lerza e dallâ€™intera popolazione.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata accertata con una sentenza definitiva.