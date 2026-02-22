51º Carnevale di Larino, vince “L’ultima generazione” della Gioventù Frentana

Si è conclusa dopo quattro giornate di festa la 51ª edizione del Carnevale di Larino, organizzata a cura dell’associazione Larinella, con la vittoria de “L’ultima generazione” della Gioventù Frentana. Il carro, ispirato all’arte di Vincent van Gogh e ai suoi Girasoli, ha proposto una riflessione sul cambiamento climatico e sul ruolo della protesta contemporanea.

Per la Gioventù Frentana, l’associazione più longeva del Carnevale di Larino, alla 26ª partecipazione e guidata dal presidente Simone Ricci, si tratta di un riconoscimento che premia un progetto capace di coniugare qualità realizzativa e contenuto tematico, chiudendo un’edizione partecipata e ricca di proposte creative.

Le classifiche

Carri di prima categoria

1º classificato:“L’Ultima generazione” della Gioventù Frentana

2º classificato: “Unicità sommersa” dell’Officina dell’Arte

3º classificato: “Liberi di volare” dei Carnevalieri

4º classificato: “Save the planet” dei Gatti Randagi



Carri di seconda categoria

1º classificato: “L’equilibrio della felicità” de I Trebbiatori

2º classificato: “Larino mia” dell’associazione Miseria e Nobiltà

Maschere isolate

1º classificato: “Un poco loco… non smettere di sognare” di Antonio D’Onofrio

2º classificato: “Come i funghi” di Giuseppe Salato

3º classificato: “Bacco per Bacco” di Antonio Mancinelli

4º classificato: “Io sono Marilyn” di Francesca Iannone

Gruppi coreografici

1º classificato: “Save the planet” dei Gatti Randagi

2º classificato: “Liberi di volare” dei Carnevalieri

3º classificato: “L’Ultima generazione” della Gioventù Frentana

4º classificato: “Unicità sommersa” dell’Officina dell’Arte

5º classificato: “L’equilibrio della felicità” de I Trebbiatori

