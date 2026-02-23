Davide Iaciancio 1° al Festival “Diatonica & Folk” di Teramo: ancora successi per il giovane artista e la sorella Alessia

Ancora un grande risultato per Davide e Alessia Iaciancio di Agnone, protagonisti al 1° Festival “Diatonica & Folk”, concorso di organetto e fisarmonica diatonica svoltosi il 22 febbraio 2026 a Teramo, presso il Parco della Scienza.

Prestazione eccellente per Davide, che si è classificato 1° nella sua categoria ex aequo, distinguendosi per tecnica, sicurezza ed espressività. Il giovane talento ha eseguito il brano “Carnevale di Venezia”, offrendo un’interpretazione brillante che ha conquistato pubblico e giuria.

Un risultato di grande prestigio, ottenuto in una città simbolo della tradizione dell’organetto, dove la competizione era particolarmente qualificata.Alessia tra i primi con un ottimo punteggio

Ottimo piazzamento anche per Alessia,sorella di Davide che si è classificata tra i primi della sua categoria con un punteggio molto alto, dimostrando crescita artistica e grande determinazione. La sua esibizione ha evidenziato precisione, musicalità e personalità.

A rendere ancora più importante l’evento è stata la presenza del campione europeo Nicolò Di Mattia, figura di riferimento per tanti giovani musicisti del settore.

Un sentito ringraziamento va al maestro Danilo Minichillo, che con passione, competenza e dedizione segue il percorso di crescita di Davide e Alessia, accompagnandoli verso traguardi sempre più importanti.

Ancora una volta i giovani musicisti di Agnone portano alto il nome del loro paese, confermandosi tra i protagonisti delle competizioni dedicate all’organetto e alla fisarmonica diatonica.