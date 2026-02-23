Incidente sulla Trignina nel territorio di Celenza: coinvolti autoarticolato e vettura, feriti non gravi

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 lungo la SS 650 “Trignina”, al km 52,400, nel territorio di Celenza sul Trigno (CH). Coinvolti nel sinistro un autoarticolato e un’autovettura. La dinamica dello scontro è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

Secondo le prime informazioni disponibili, i due conducenti dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti, soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti e cure. In via precauzionale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

A seguito dello scontro, la strada è rimasta temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La circolazione resta tuttora bloccata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Chieti, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella rimozione dei mezzi coinvolti. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.