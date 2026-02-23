SanitÃ  nel Molise, i sindaci contro il decreto sulle guardie mediche: chiesto il ritiro immediato e la rimozione dei commissari

La riunione si Ã¨ svolta a Campobasso, nella Sala della Costituzione, su convocazione del presidente Daniele Saia. Allâ€™incontro hanno partecipato, oltre ai sindaci, il senatore Della Porta, il presidente della Regione Francesco Roberti, lâ€™assessore regionale Iorio e il direttore generale dellâ€™ASReM, Di Santo.

Al termine della riunione, la Conferenza ha approvato allâ€™unanimitÃ la richiesta di ritiro del provvedimento, ritenuto non adeguato a garantire un servizio di continuitÃ assistenziale efficace e rispondente alle esigenze delle comunitÃ locali.

In risposta al decreto, i primi cittadini hanno deliberato la costituzione di gruppi di lavoro su base provinciale per effettuare una ricognizione delle postazioni di guardia medica. I gruppi avranno il compito di redigere un documento di riprogrammazione che tenga conto delle necessitÃ dei Comuni e proponga un modello organizzativo piÃ¹ efficiente.

La Conferenza ha inoltre rinnovato la richiesta di rimozione dei commissari alla sanitÃ . Il documento, proposto dal sindaco di Isernia Piero Castrataro, sarÃ inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Salute e dellâ€™Economia e alla Regione Molise.

Infine, ai parlamentari molisani sarÃ trasmessa la richiesta di sostenere un emendamento sulla riorganizzazione della sanitÃ regionale, in linea con lo schema elaborato dai sindaci.