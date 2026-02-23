Vastogirardi, Enrico Sciulli campione del mondo di Reining è cittadino benemerito

ASTOGIRARDI – Enrico Sciulli, Campione del Mondo di Reining 2025 è cittadino benemerito di Vastogirardi. L’amministrazione comunale gli ha conferito la “Civica Benemerenza” come segno di riconoscenza per aver esaltato il prestigio del territorio attraverso l’impegno, la dedizione e il contributo offerto alla comunità.

Con grande emozione Sciulli ha ricevuto l’onorificenza alla presenza delle autorità locali, dei familiari e di numerosi cittadini presenti alla cerimonia di consegna. Nel corso dell’incontro, il sindaco Antonio Cea ha sottolineato l’importanza del riconoscimento volto a valorizzare le persone che, con il proprio operato, hanno dato lustro al paese e rappresentano un esempio per le nuove generazioni.

La “Civica Benemerenza”costituisce un segno tangibile della gratitudine dell’intera comunità nei confronti di Enrico Sciulli, il cui percorso umano e professionale ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza e i valori condivisi del territorio.