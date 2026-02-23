Nuova ambulanza di ultima generazione per il servizio 118 di Venafro: Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia

Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia: nuova ambulanza di ultima generazione per il servizio 118 di Venafro

Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana annuncia con orgoglio l’ingresso di una nuova ambulanza di ultima generazione nel proprio parco mezzi, destinata a operare presso la postazione del 118 di Venafro.



Il nuovo veicolo è stato progettato secondo i più recenti standard e protocolli del settore emergenza-urgenza ed è dotato di spazi interni ottimizzati e attrezzature tecnologicamente avanzate. Queste caratteristiche consentiranno al personale medico e infermieristico di operare in condizioni di massima sicurezza ed efficienza, garantendo interventi sempre più rapidi ed efficaci a tutela della salute dei cittadini.

Con questa acquisizione, il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana porta a sei il numero complessivo delle ambulanze in dotazione, affiancate da diversi autoveicoli utilizzati per le attività quotidiane sul territorio. Un potenziamento significativo che rafforza la capacità di risposta alle emergenze e conferma il ruolo centrale del Comitato nel supporto al sistema sanitario regionale.



L’introduzione della nuova ambulanza rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno costante della Croce Rossa Italiana per la salvaguardia della vita umana e per la fornitura di un’assistenza sanitaria di elevata qualità, in linea con i principi fondamentali dell’organizzazione.

“Il prossimo obiettivo del Comitato di Isernia – ha annunciato il presidente Fabio Rea - sarà l’acquisto di un’auto medicalizzata, pensata per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze operative del servizio regionale del 118, continuando a investire in mezzi, professionalità e servizi a beneficio dell’intera comunità molisana”.



Isernia, 23 febbraio 2026

