Celebrazioni del 27 febbraio 2026 per la prima Festa dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Celebrazioni dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 27 febbraio 2026

. Il giorno 27 febbraio 2026 si celebrerà, per la prima volta, la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ricorrenza ufficialmente stabilita per il 27 febbraio di ogni anno. La celebrazione, istituita per ricordare la nascita del Corpo Nazionale e valorizzarne la storia, l’impegno e il servizio reso quotidianamente alla collettività, sarà osservata in tutte le Direzioni Regionali, nei Comandi d’Italia e nelle Sedi Centrali. L’evento, dal tema celebrativo “Lì dove serve”, rappresenterà un momento di particolare significato per tutto il personale in servizio ed in quiescenza, oltre che per la cittadinanza che da sempre riconosce nei Vigili del Fuoco un presidio fondamentale di sicurezza, professionalità e solidarietà. Il programma della giornata includerà, oltre ai momenti istituzionali nei quali saranno ricordate le vittime del dovere del CNVVF, anche attività dimostrative e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di condividere con la comunità il valore e la missione del Corpo Nazionale.

Il Comandante invita le testate giornalistiche a partecipare e a dare diffusione all’iniziativa, affinché questa prima celebrazione possa essere conosciuta e vissuta anche dai cittadini. La cerimonia si articolerà nei luoghi e secondo le fasi di seguito indicate: SEDE CENTRALE PIAZZALE ANGELO GUGLIELMI, ISERNIA

 Ore 08:30 apertura della sede alla cittadinanza e cerimonia dell’alza bandiera nel piazzale antistante il Comando.

 Ore 09:00 – allestimento in piazza “Celestino V” di Isernia di tre gazebi divulgativi rivolti alla cittadinanza e alle scolaresche, il cui arrivo è previsto alle ore 10:00 circa.

 Ore 12:30 – chiusura dei gazebo e rientro in sede del personale VF per l’allestimento della cerimonia pomeridiana.

 Ore 15:30 - arrivo delle Autorità sul piazzale esterno prospiciente la sede centrale (Piazzale Angelo Guglielmi), a seguire cerimonia di Onore ai Caduti, con deposizione della corona di alloro e benedizione del cippo commemorativo dei Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, da parte di S.E. REV.ma Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia-Venafro, lettura della preghiera del Vigile del fuoco.

ùLa celebrazione proseguirà all’interno della sede centrale, presso il locale di rappresentanza, ubicato al piano primo del Comando, con la lettura dei messaggi augurali pervenuti, proiezione video, allocuzione del Comandante e consegna delle benemerenze al personale VF. Il termine delle celebrazione è previsto per le ore 17:00 circa.

-2- CERIMONIA DISTACCAMENTO DI AGNONE Presso il distaccamento VF di Agnone la cerimonia sarà svolta, alle ore 9:00, con l’alza bandiera, l’onore ai caduti, e a seguire benedizione del cippo commemorativo nonché lettura della Preghiera del Vigile del fuoco, il tutto a chiusura della cerimonia.