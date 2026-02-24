A Capracotta debutta il “Tratturo Trail Molise”: sport e storia sui sentieri innevati dell’Alto Molise

Il fascino dei percorsi millenari incontra lo spirito del turismo sportivo moderno. Domenica 1 marzo, il comune di Capracotta ospiterà la prima tappa del progetto "Tratturo Trail Molise – Camminare nella Storia", un circuito itinerante che si pone l'obiettivo di raccontare la regione attraverso l'attività fisica e la valorizzazione del paesaggio.

La tappa inaugurale, patrocinata dalla Regione Molise, dalla Provincia di Isernia e dal Comune di Capracotta, vedrà i partecipanti impegnati in una suggestiva ciaspolata trekking tra le vette dell'Alto Molise. Non si tratta solo di una sfida sportiva, ma di un'immersione totale in un territorio ancora lontano dai circuiti del turismo di massa, dove la neve e il silenzio dei tratturi diventano i veri protagonisti della narrazione.

Sotto la guida esperta della Guida Ambientale Escursionistica Michele Permanente, il gruppo partirà alle ore 9:30 dal piazzale dell'Hotel Monte Campo per affrontare un percorso di circa 5 chilometri, studiato per essere accessibile ma profondamente evocativo.

"Iniziare da Capracotta, il comune più alto dell'Appennino, ha un valore simbolico fondamentale per il nostro progetto – spiegano gli organizzatori - Tratturo Trail Molise nasce per dimostrare che lo sport può essere il volano principale per la riscoperta di borghi e sentieri storici, trasformando ogni passo in un racconto d'identità".

L'evento di domenica apre ufficialmente un calendario che, nei mesi successivi, toccherà altre eccellenze regionali come Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Duronia, Castropignano, Bojano e l'area archeologica di Altilia Sepino. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tecnica di CSAIn Molise e al sostegno di partner che credono nello sviluppo del territorio, come La Molisana e Miramed Travel.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, i posti sono limitati. Gli interessati possono prenotare o richiedere informazioni tramite i canali ufficiali (WhatsApp: 379 1054929 o email: tratturotrailmolise@gmail.com).